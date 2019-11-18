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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ВЫШЛА ЕЩЕ ИЗ ОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ В РАМКАХ СНГ
17:50 18.11.2019

Президент Владимир Зеленский издал указ о выходе Украины из соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующий документ №851/2019 обнародован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: выйти из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств, принятого в Ташкент 15 мая 1992 года", - отмечается в указе, который цитирует Укринформ.

Украина завершила процесс выхода из координационных органов СНГ и работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.
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