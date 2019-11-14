Обязательная маркировка молочной продукции в РФ вводится с 1 июня 2020 года. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном 8 ноября и размещенном на сайте кабмина.

Проект распоряжения подготовлен Минпромторгом.

При этом Минпромторгу поручено при разработке правил маркировки отдельных видов молочной продукции предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных видов немаркированный молочной продукции допускается до 1 декабря 2020 года. Это позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к вводимой системе маркировки продукции и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными, говорится в комментарии к документу.

Отдельные виды молочной продукции подлежат маркировке в соответствии с распоряжением правительства от 13 июля 2019 года.

При этом предусматривалось, что срок введения обязательной маркировки этой товарной группы будет определен по результатам эксперимента, проведение которого предусмотрено постановлением правительства №836 от 29 июня 2019 года.