Реальный ВВП Украины в III квартале 2019 года увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Реальный ВВП в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,7%, а по сравнению с III кварталом 2018 года - на 4,2%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Во II квартале 2019 года ВВП Украины вырос на 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, за I квартал темпы роста составили 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на 3,3%, в 2020 году - 3,5%.

Согласно макропрогнозу Министерства финансов Украины, ВВП страны в 2020 году должен вырасти на 3,7%.