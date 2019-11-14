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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОСТ ВВП УКРАИНЫ В III КВАРТАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 4,2%
10:22 15.11.2019
Реальный ВВП Украины в III квартале 2019 года увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
"Реальный ВВП в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,7%, а по сравнению с III кварталом 2018 года - на 4,2%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Во II квартале 2019 года ВВП Украины вырос на 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, за I квартал темпы роста составили 2,5%.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на 3,3%, в 2020 году - 3,5%.
Согласно макропрогнозу Министерства финансов Украины, ВВП страны в 2020 году должен вырасти на 3,7%.
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