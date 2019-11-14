Украина не воспринимает вариант "обнуления" результатов Стокгольмского арбитража, как это предлагает Россия. Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в интервью Укринформу, комментируя вопрос требований России к заключению нового контракта на транзит газа по территории Украины.

"Дата следующей встречи (газовых переговоров в трехстороннем формате - ред.) еще не определена. Что касается условий России, они требуют этот "нулевой вариант", который для нас неприемлем. И во-вторых, они требуют нового контракта на поставку газа. Причем, мы говорим: да, делайте предложение, мы рассмотрим. Они еще такое предложение не делали", - заявил Витренко.

Он подчеркнул, что российское предложение "обнулить" решение Стокгольмского арбитража Украина категорически не воспринимает. Можно рассмотреть варианты исполнения решения арбитража, но нельзя от него отказаться.

"Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть различные варианты того, как они исполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть - не можем", - отметил Витренко.

Он также добавил: "То же касается, к примеру, нового арбитража. То есть мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть".

Любые пакетные решения "Нафтогаз" не исключает как таковые, но может на них согласиться лишь при условии, что они будут выгодными для Украины и отвечать всем европейским нормам.

Как сообщалось, председатель правления Газпрома Алексей Миллер на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее назвал условия для нового контракта относительно транзита: отказ от судебных исков и возобновление закупок российского газа.

В Газпроме также заявили, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украины необходимо, "в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора". Газпром называет срок до 1 января 2020 года. Если эти положения не будут имплементированы в национальное законодательство, Газпром "готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий". Также среди требований "Газпрома" - "забыть" о выигранных арбитражах и штрафе, наложенном Антимонопольным комитетом Украины.

В "Нафтогазе" считают, что "Газпром" использует различные предлоги, потому что не готов серьезно разговаривать о новом транзитном контракте. Размер уступок, которых требует российский газовый монополист, в НАК оценивают примерно в 22 млрд долл.