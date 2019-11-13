ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССИЯ УЖЕ КОМПЕНСИРОВАЛА УКРАИНЕ €4,2 МЛН ЗА "ГРЯЗНУЮ" НЕФТЬ
09:55 14.11.2019

АО "Укртранснафта" получило 4,168 млн евро компенсации от ОАО "Транснефть" за попадание загрязненной нефти в трубопровод. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании в Facebook.

"С мая по ноябрь 2019 года АО "Укртранснафта" получило 4,168 млн евро от ОАО "Транснефть" за резервирование мощностей украинской нефтетранспорной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Сейчас "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты", поэтому сумма платежей не окончательная", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца.

В компании напомнили, что из-за попадания хлороганичних соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которые транспортирует нефть "Укртранснафта". Из-за этого украинская компания вынужденно приостановила транзит с 25 апреля по 11 мая 2019 года, а также с 17 до 21 мая 2019 года.

"Укртранснафта" ежедневно проверяет качество нефти, поступающей из России, совместно с международной компанией SGS и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба", заверили в компании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2019
валюта курс
EUR 2.2626
USD 2.0556
RUB 3.1987
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2626 +0.0017
USD 2.0556 +0.0062
RUB 3.1987 -0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2630
USD 2.0540 2.0590
RUB 3.1950 3.2040
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 70.5500 70.8500
USD/RUB 64.1000 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте