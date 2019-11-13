АО "Укртранснафта" получило 4,168 млн евро компенсации от ОАО "Транснефть" за попадание загрязненной нефти в трубопровод. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании в Facebook.

"С мая по ноябрь 2019 года АО "Укртранснафта" получило 4,168 млн евро от ОАО "Транснефть" за резервирование мощностей украинской нефтетранспорной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Сейчас "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты", поэтому сумма платежей не окончательная", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца.

В компании напомнили, что из-за попадания хлороганичних соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которые транспортирует нефть "Укртранснафта". Из-за этого украинская компания вынужденно приостановила транзит с 25 апреля по 11 мая 2019 года, а также с 17 до 21 мая 2019 года.

"Укртранснафта" ежедневно проверяет качество нефти, поступающей из России, совместно с международной компанией SGS и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба", заверили в компании.