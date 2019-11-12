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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
13:09 12.11.2019

Единую систему учета информации о выявляемых случаях ввоза, производства и реализации контрафактной продукции, а также незаконного распространения объектов интеллектуальной собственности в интернете предложил создать член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков 12 ноября на пленарном заседании международного форума «Антиконтрафакт-2019» в Ереване (Республика Армения).

По словам министра ЕЭК, рост оборота контрафактной продукции – мировая тенденция. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) объемы контрафакта также с каждым годом увеличиваются.

«Согласно статистике таможенных служб стран Союза, в 2018 году выявлено 17,3 млн единиц контрафактной продукции – на 54% больше, чем в 2017 году (11,2 млн единиц), и на 73% больше по сравнению с 2014 годом (10 млн единиц)», – сообщил Тимур Жаксылыков.

Он добавил, что ситуация усугубляется стремительным развитием электронной коммерции. Контрафактные и пиратские товары зачастую продают через социальные сети и мобильные приложения.

«Нам нужны эффективные механизмы евразийского масштаба, которые бы позволили противодействовать распространению контрафактной продукции. Поэтому мы предлагаем создать единую систему учета информации о выявляемых случаях ввоза, производства и реализации контрафактной продукции, а также незаконного распространения объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. Считаем также необходимым выработать согласованные подходы для пресечения нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет», – заявил Тимур Жаксылыков.

Министр ЕЭК подчеркнул, что для эффективной работы этих механизмов необходима подготовка специалистов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, вплоть до создания целевой программы по повышению профессионального уровня кадров в условиях формирования экономики знаний.

Бороться с контрафактом также поможет создаваемый комиссией механизм единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств Союза, цель которого – обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на территории всех стран ЕАЭС.

«Борьба с контрафактом должна быть в центре внимания не только правообладателей интеллектуальной собственности, но и их деловых партнеров, в том числе финансовых учреждений, торговых платформ, рекламных агентств и транспортно-экспедиторских компаний. Только в результате постоянной совместной работы можно добиться успеха в будущем», – резюмировал Тимур Жаксылыков.

Как сообщает ЕЭК, седьмой международный форум «Антиконтрафакт-2019» проходит 12-13 ноября в Ереване. Это открытая площадка для общения представителей международных организаций, государственных органов, бизнеса и общественности по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также противодействия незаконному обороту промышленной и сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза.
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