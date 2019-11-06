Россельхознадзор отменяет ряд введенных ранее ограничений на поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 9 ноября 2019 года отменяет ряд введенных ранее ограничений на поставки в Россию продукции, производимой следующими белорусскими предприятиями: филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат»; ПУП «Калинковичский молочный комбинат»; ПУП «Миорский мясокомбинат»; ОАО «1-ая Минская птицефабрика», - говорится в сообщении российского ведомства.

В нем поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в соответствии с «Дорожной картой» двустороннего сотрудничества по процедуре взаимного снятия ограничительных мер по поставкам продукции животноводства.

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 9 ноября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.