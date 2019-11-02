|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЭКСПОРТ УКРАИНСКИХ ЗЕРНОВЫХ В ЭТОМ ГОДУ ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ 39,8 МЛН ТОНН
13:59 04.11.2019
Экспорт отечественных зерновых за 9 месяцев 2019 года вырос на 44% - до 39,8 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра “Институт аграрной экономики”.
“За январь-сентябрь 2019 года экспорт отечественных зерновых увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период почти на 44% и достиг рекордных 39,8 млн тонн. При этом стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% – до 6834 млн долл”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
За обозначенный период за рубеж было продано 13,7 млн тонн пшеницы, общей стоимостью 2,5 млрд долл.; кукурузы – 22,6 млн тонн, до 3,7 млрд долл.; ячменя – 3,3 млн тонн, до 0,6 млрд долл.
Отмечается, что крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года, как и ранее, были страны Африки, Азии и Европы. Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-сентябре 2019 года составила 14,1% стоимостных объемов поставок. В сравнении с аналогичным периодом 2018 году эта страна на 75% увеличила стоимость закупок зерна – до 966 млн долл.
Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезия (5,1%), Бангладеш (3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). Совокупно эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции данной группы.
На 1 ноября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур в Украине на площади 14,1 млн га, или 92% к прогнозу, и собрали 66,7 млн тонн зерна при средней урожайности 47,2 ц/га.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2019
Курсы в банках
на 04.11.2019
Конвертация в банках
на 04.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте