Экспорт отечественных зерновых за 9 месяцев 2019 года вырос на 44% - до 39,8 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра “Институт аграрной экономики”.

“За январь-сентябрь 2019 года экспорт отечественных зерновых увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период почти на 44% и достиг рекордных 39,8 млн тонн. При этом стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% – до 6834 млн долл”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

За обозначенный период за рубеж было продано 13,7 млн тонн пшеницы, общей стоимостью 2,5 млрд долл.; кукурузы – 22,6 млн тонн, до 3,7 млрд долл.; ячменя – 3,3 млн тонн, до 0,6 млрд долл.

Отмечается, что крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года, как и ранее, были страны Африки, Азии и Европы. Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-сентябре 2019 года составила 14,1% стоимостных объемов поставок. В сравнении с аналогичным периодом 2018 году эта страна на 75% увеличила стоимость закупок зерна – до 966 млн долл.

Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезия (5,1%), Бангладеш (3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). Совокупно эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции данной группы.

На 1 ноября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур в Украине на площади 14,1 млн га, или 92% к прогнозу, и собрали 66,7 млн тонн зерна при средней урожайности 47,2 ц/га.