ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭКСПОРТ УКРАИНСКИХ ЗЕРНОВЫХ В ЭТОМ ГОДУ ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ 39,8 МЛН ТОНН
13:59 04.11.2019

Экспорт отечественных зерновых за 9 месяцев 2019 года вырос на 44% - до 39,8 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра “Институт аграрной экономики”.

“За январь-сентябрь 2019 года экспорт отечественных зерновых увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период почти на 44% и достиг рекордных 39,8 млн тонн. При этом стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% – до 6834 млн долл”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

За обозначенный период за рубеж было продано 13,7 млн тонн пшеницы, общей стоимостью 2,5 млрд долл.; кукурузы – 22,6 млн тонн, до 3,7 млрд долл.; ячменя – 3,3 млн тонн, до 0,6 млрд долл.

Отмечается, что крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года, как и ранее, были страны Африки, Азии и Европы. Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-сентябре 2019 года составила 14,1% стоимостных объемов поставок. В сравнении с аналогичным периодом 2018 году эта страна на 75% увеличила стоимость закупок зерна – до 966 млн долл.

Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезия (5,1%), Бангладеш (3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). Совокупно эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции данной группы.

На 1 ноября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур в Украине на площади 14,1 млн га, или 92% к прогнозу, и собрали 66,7 млн тонн зерна при средней урожайности 47,2 ц/га.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2019
валюта курс
EUR 2.2916
USD 2.0539
RUB 3.2094
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2809 -0.0107
USD 2.0415 -0.0124
RUB 3.2249 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2790
USD 2.0390 2.0430
RUB 3.2130 3.2230
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 70.5000 71.0500
USD/EUR 1.1130 1.1180
USD/RUB 63.3000 63.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте