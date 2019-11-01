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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЦЕНТРОБАНКИ СТРАН ЕАЭС ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
13:47 01.11.2019

Двадцатое заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств – членов Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) состоялось 31 октября в Минске. Также в этот день прошло очередное заседание Совета Межгосударственного банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, участники заседания обсудили текущую экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в государствах – членах ЕАЭС, подходы к реализации Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, вопросы, касающиеся обеспечения информационной безопасности финансового рынка и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере, координацию развития национальных платежных систем, а также ряд других актуальных тем интеграционного взаимодействия.

В ходе состоявшегося в этот же день 59-го заседания Совета Межгосударственного банка рассмотрены результаты деятельности этого финансового учреждения за первое полугодие 2019 года, ход реализации Стратегии банка на период 2019-2023 годов, а также вопросы исполнения его бюджета в текущем году и проект бюджета на 2020 год.

В работе Консультационного совета приняли участие председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян, председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, другие представители центральных банков пяти стран.

Консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств – членов Договора о ЕАЭС является консультативно-совещательным органом. Его основная цель – координация валютной политики, в том числе выработка единых подходов и направлений курсовой политики. Первое заседание Совета состоялось в апреле 2012 года (на тот момент – Консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств – участников Таможенного союза и Единого экономического пространства).

Межгосударственный банк является международным расчетным и кредитно-финансовым учреждением, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами международного публичного права. Банк учрежден в 1993 году, учредителями банка являются государства в лице правительств и центральных (национальных) банков государств Содружества Независимых Государств.
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