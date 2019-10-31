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В УКРАИНЕ ЗАПУСТИЛИ ЕЩЕ ОДНУ МОЩНУЮ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
11:45 01.11.2019

В Днепропетровской области запущена в работу Покровская солнечная электростанция (240 МВт), которая является второй по мощности СЭС в Европе. Об этом Укринформу сообщили в департаменте по коммуникациям компании ДТЭК.

"Покровская СЭС будет ежегодно производить 400 млн кВт∙ч "зеленой" электроэнергии, которой достаточно для обеспечения 200 тыс. частных домов или квартир. Благодаря работе станции выбросы СО2 в атмосферу будут сокращены на 420 тыс. тонн в год, что сопоставимо с выбросами более 200 тыс. автомобилей", - отметили в энергокомпании.

Покровская СЭС состоит из 840 тыс. солнечных панелей производства компании Risen (КНР), которая входит в ТОП-3 лучших производителей солнечных панелей согласно рейтингу Bloomberg. Расположена в Никопольском районе на территории отработанного карьера по добыче руды (437 га).

"Покровская СЭС - третий проект компании в гелиоэнергетике, инвестиции в который составили 193 млн евро... Это на 100% национальный проект, построенный украинцами для украинцев", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
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