Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 29 октября рассмотрела вопросы в сферах таможенного регулирования, торговли, международного сотрудничества, энергетики, функционирования внутреннего рынка, цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, коллегия ЕЭК продлила действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении прутков из оптического стекла по результатам рассмотрения предложения Российской Федерации. Таможенная пошлина в размере 0% будет установлена по 31 декабря 2020 года включительно и распространится на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Прутки из оптического стекла используют для производства оптоволокна и изготовления различных элементов, применяемых в телекоммуникационной технике. Сейчас этот товар на территории ЕАЭС не выпускается. Снижение ввозной пошлины обеспечит конкурентоспособность конечной продукции на внутреннем и зарубежном рынках, снизит себестоимость ее производства.

Коллегия квалифицировала как барьер на внутреннем рынке Союза установленные в Беларуси дополнительные требования по контролю качества и безопасности биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов.

Правительству Беларуси предложено принять меры для исполнения пункта 2 статьи 53 Договора о Союзе при применении Постановления Совета министров Республики Беларусь от 15 января 2019 года № 24 в части требований по проведению процедуры оценки соответствия биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов.

Напомним, что, согласно пункту 2 статьи 53 Договора о ЕАЭС, продукция, в отношении которой вступил в силу технический регламент Союза, выпускается в обращение на территории Союза при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки соответствия, установленные техническим регламентом Союза. Государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технического регламента Союза, на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техническом регламенте Союза требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия.

В целях обеспечения единообразного применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) коллегия ЕЭК классифицировала теплоотвод для центрального процессора телевизионного приемника в подсубпозиции 7616 99 900 8 ТН ВЭД ЕАЭС.

Теплоотвод представляет собой комплектующую часть, предназначенную исключительно для использования в телевизионных приемниках. Он устанавливается на процессор основной платы телевизионного приемника и предназначен для отвода и рассеивания тепла от центрального процессора телевизионного приемника.

Коллегия ЕЭК классифицировала экскаватор-перегружатель в товарных позициях 8427 и 8429 ТН ВЭД ЕАЭС.

Экскаватор-перегружатель – это полноповоротная четырехколесная машина, состоящая из следующих составных частей и систем: пневмоколесного ходового устройства, поворотной платформы с двигателем и рабочим оборудованием, гидравлической системы, аутригеров, стрелы с рукоятью.