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ГИЯРУ СОГЛАСОВЫВАЕТ ПРОГРАММУ "ГОРЯЧИХ" ИСПЫТАНИЙ НА НОВОМ ХРАНИЛИЩЕ ЧАЭС
11:49 31.10.2019

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины проводит процедуру согласования программы "горячих" испытаний для нового хранилища отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"На ХОЯТ-2 на сегодня завершены комплексные испытания с имитаторами отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), так называемые "холодные" испытания. В декабре 2019 года запланировано получение сертификата соответствия законченного строительством объекта ХОЯТ-2 от Государственной архитектурной службы Украины, что даст возможность начать работы по подготовке к «горячим» испытаниям. На сегодня в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины проходит согласование Программа «горячих» испытаний и Отчет по анализу безопасности", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Комплексные испытания с ОТВС запланированы с февраля 2020 года, они будут продолжаться в течение 3 месяцев.

"На сегодня мы подходим к завершающим шагам и в срок по вводу в эксплуатацию нового безопасного конфаймента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива "сухого" типа, которые строятся за средства фондов, администратором которых выступает ЕБРР. Мы заинтересованы в получении в кратчайшие сроки ядерно безопасных и функциональных объектов, деятельность которых направлена на снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - прокомментировал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) предназначено для приема, подготовки к хранению и непосредственно хранения отработавших тепловыделяющих сборок и отработавших дополнительных поглотителей (СОДП), которые накоплены на Чернобыльской АЭС. Строительство ХОЯТ-2 финансируется со Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития.

Ранее начало "горячих" испытаний несколько раз переносилось: Государственное агентство по управлению зоной отчуждения указывает на сложность строительства объекта.
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