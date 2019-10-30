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ЕЭК ГОТОВА ДОРАБАТЫВАТЬ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС С УЧЕТОМ МНЕНИЯ БИЗНЕСА И ГОСОРГАНОВ
09:45 31.10.2019

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит пакет поправок по донастройке Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Об этом заявил член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов в Москве на Международном таможенном форуме.

Его организатором выступила Федеральная таможенная служба. Это ежегодное мероприятие, которое дает возможность представителям государственной власти и бизнеса собраться на одной площадке для обмена опытом и обсуждения новых инициатив в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования.

Как сообщает ЕЭК, отдельная тема выступления министра была посвящена взаимодействию комиссии с таможенными органами и бизнес-сообществом государств Союза по вопросам применения норм ТК и внесения изменений в отдельные его положения.

«Сегодня можно сказать, что для донастройки кодекса готовится пакет поправок. Он сформирован на основе решений Консультативного комитета по таможенному регулированию, запросов от госорганов Союза, а также анализа положений кодекса. Соответственно, решается вопрос о создании необходимого правового формата для такой работы. Полагаю, что в ближайшем будущем мы согласуем его со сторонами», – сказал министр ЕЭК.

Нурлан Акматов в ходе своего выступления в пленарном заседании «Таможня 2030: траектория будущего» обратил внимание на правовые новации Таможенного кодекса ЕАЭС, актуальные вопросы его применения, результаты нормотворческой деятельности таможенного блока Комиссии, а также взаимодействие с ВТамО.

ТК Союза включил в себя новые тенденции таможенного администрирования, ориентированные на электронный документооборот и таможенный контроль после выпуска товаров. Тем самым были изменены ключевые подходы в регулировании таможенных правоотношений. Исходя из ТК, отметил министр, актуализированы акты, определяющие порядок заполнения применяемых в ЕАЭС таможенных документов, разработаны формы и порядок заполнения новых таможенных документов. Принято 13 новых структур электронных таможенных документов.

В рамках форума состоялась встреча Нурлана Акматова с директором по международным и общим вопросам Генерального директората Европейской комиссии по налогообложению и таможенному союзу Сабиной Хенцлер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы выстраивания отношений между ЕЭК и Европейским союзом по актуальным вопросам таможенного сотрудничества и совершенствования таможенного регулирования.
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