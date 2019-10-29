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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ НОВЫЕ БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ, ПОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ В РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СХЕМЫ ЛОЖНОГО ТРАНЗИТА
09:52 30.10.2019
Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Беларуси в Казахстан, Армению и Кыргызстан транзитом через территорию Российской Федерации.
Как сообщает ведомство, в результате проведения анализа информационных систем Россельхознадзора выявлены новые белорусские компании – посредники, которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Казахстан. Это предприятия ООО «АгроМиссия Трейд», ЧТУП «Биорам», ООО «Полезная говядина», а также предприятие-производитель ОАО «Волковысский мясокомбинат», выступающее в качестве отправителя продукции в адреса казахских получателей.
«В связи с этим Россельхознадзор c 30 октября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками и предприятием-производителем через территорию Российской Федерации в адреса казахстанских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов», - говорится в сообщении ведомства.
Пропуск подконтрольных товаров, перевозимых указанными организациями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Кыргызстана намерения принять поставляемую ими продукцию.
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