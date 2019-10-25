Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой (КНР), с другой стороны вступило в силу 25 октября.

Как сообщает ЕЭК, все стороны соглашения выполнили необходимые ратификационные процедуры. Документ был подписан в рамках Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.

«Это важный этап, упорядочивающий всю структуру торгово-экономических отношений между государствами-членами и КНР. Соглашение создает качественную правовую базу нашего торгово-экономического взаимодействия по широкому кругу вопросов, среди которых – таможенное сотрудничество, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, меры торговой защиты, вопросы электронной торговли, интеллектуальной собственности и т.д.», – отметила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

Не являясь преференциальным, т.е. не предусматривая снижение пошлин, соглашение направлено на повышение уровня транспарентности систем регулирования, упрощение торговых процедур, а также развитие кооперационных связей.

«В соглашении удалось достичь гораздо более высокого уровня транспарентности систем СФС-мер и технического регулирования Китая и Союза по сравнению с имеющимся до этого. По сути, наши страны в этих сферах стали более открытыми и предсказуемыми друг для друга. В сфере таможенных процедур стороны договорились в том числе о выпуске товаров без необоснованных задержек, с обеспечением ускоренной таможенной очистки скоропортящихся товаров. В соглашении также зафиксированы существенные гарантии для экспортеров государств-членов ЕАЭС в отношении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», – привела примеры Вероника Никишина.

В целом соглашением предусмотрены обязательства по транспарентности торгового регулирования, дающие Союзу дополнительные гарантии. Так, со всеми мерами КНР, которые окажут влияние на деятельность заинтересованных лиц Союза, можно будет ознакомиться в свободном формате и представить свои комментарии.

Кроме того, посредством соглашения между Союзом, Республикой Беларусь (которая находится в процессе присоединения к Всемирной торговой организации) и Китаем устанавливаются правовые гарантии выполнения ключевых принципов ВТО – режима наибольшего благоприятствования и национального режима.

Впервые в практике Союза в соглашение был также включен принципиально новый набор положений, цель которых – развитие отраслевого сотрудничества с Китаем по всем ключевым секторам экономики. Предусмотрено создание отраслевых диалогов и разработка конкретных планов-действий, направленных на выявление и реализацию совместных инвестиционных проектов.

«Это не соглашение «под готовые проекты». Это документ для формирования и развития новых проектов, которые могут принести выгоды не только его сторонам, но и иметь положительный эффект на весь регион», – резюмировала министр ЕЭК Вероника Никишина.