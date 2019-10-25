На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 25 октября подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Республикой Сербия. Подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, премьер-министры стран Союза, а также председатель правительства Республики Сербия Ана Брнабич.

Как сообщает ЕЭК, новое торговое соглашение не только полностью гармонизирует условия торговли Беларуси, Казахстана и России с Сербией, с которой у них уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле, но и создает аналогичный режим для армянских и кыргызских товаров, преференции для которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали.

«Сербия уже имеет торговые соглашения с Россией, Казахстаном и Беларусью. Сейчас подключаются Армения и Кыргызстан. Мы реализуем важную функцию – унифицируем преференциальный торговый режим для всех стран Союза. Это соглашение придаст новый импульс для расширения торгово-экономического взаимодействия с Сербией», – пояснил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

В ходе переговоров удалось существенно обновить регуляторную часть соглашения, в которую были включены наиболее современные правовые новеллы, особенно в части применения защитных мер, разрешения споров и правил происхождения товаров.

«Достигнутые договоренности, во-первых, открывают принципиально новый рынок для товаров Армении и Кыргызстана – с незамедлительным беспошлинным доступом по подавляющему объему товаров экспортного профиля, и, во-вторых, создают новые экспортные возможности для производителей Беларуси, Казахстана и России», – добавила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Достигнутые договоренности содержат экономические выгоды для стран Союза и Сербии как в краткосрочной перспективе, основанные на мгновенной экономии таможенных платежей в отношении существующего экспорта, так и в среднесрочной – в связи с реализацией экспортных возможностей в условиях расширения охвата режима свободной торговли.

«Каждая страна Союза получит выгоду от появления новых возможностей для увеличения экспортных поставок в Сербию. Для Армении такой потенциал заложен в наращивании экспорта товаров традиционного экспортного интереса – крепкого алкоголя и сигарет, продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства. Для Кыргызстана – в поставках растительной и переработанной сельхозпродукции, например, фасоли, орехов и меда. Для Беларуси мы видим перспективу в росте экспорта водки, фруктовых и горьких настоек, а также бальзамов и ликеров. Казахстанские компании имеют возможность увеличить продажи в Сербию плавленых сыров и крепких алкогольных напитков, а российские – широкой номенклатуры товаров от запорных арматур до сантехнических смесителей для дома», – прокомментировала министр ЕЭК Вероника Никишина тарифные договоренности с сербскими партнерами.

Помимо тарифных обязательств, соглашением обеспечивается наличие объема правовых новелл, призванных гарантировать стабильность, предсказуемость и прозрачность осуществления торговых операций.

Сербия в настоящее время не является членом ВТО, а, следовательно, такие положения совместно с современным институтом разрешения споров и обеспечения торговых интересов вполне актуальны для всех государств Союза.

Например, достигнутые с сербскими партнерами договоренности фиксируют комплекс обязательств по соблюдению международных стандартов по применению процедур лицензирования; запретов и количественных ограничений; технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер; сборов, связанных с прохождением процедур «на границе»; применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, охраны прав на интеллектуальную собственность.

«В ходе переговоров удалось существенно обновить регуляторную часть соглашения по сравнению с имеющимися у Беларуси, Казахстана и России на настоящий момент двусторонними соглашениями с Сербией, обеспечив разумный учет современных тенденций и практик», – подвела итог Вероника Никишина.