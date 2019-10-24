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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН СНГ НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ И ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ - ГКНТ
12:38 25.10.2019

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года является одним из важнейших интеграционных механизмов в рамках функционирования Содружества и направлена на реализацию глобальных и прорывных проектов по актуальным для всех стран темам – нано- и биотехнологии, космос, IT-сфера, аграрные технологии. Об этом заявил на открытии 25-го заседания Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, за восемь лет реализации программы проделана большая работа по формированию инфраструктуры научно-технического инновационного сотрудничества, по отработке оптимальных форм и механизмов сотрудничества субъектов научно-технической и научно-производственной деятельности в формате совместных межгосударственных научно-технических проектов.

«Действующая программа очень обширная, в ней много направлений, и практически везде есть определенные прорывы и достижения. Например, мы смогли значительно продвинуться в развитии межгосударственной кооперации в инновационной сфере: сейчас разворачивается межгосударственная сеть центров коллективного пользования высокоточного оборудования, есть наработки по сети коммерциализации инноваций», – подчеркнул А. Шумилин.

Председатель ГКНТ также отметил, что в настоящее время продолжается процесс реализации 10 пилотных межгосударственных инновационных проектов, основными участниками которых являются Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, реализация межгосударственных инновационных проектов уже дает конкретные результаты для экономик государств – участников СНГ. Например, учеными из Беларуси, Казахстана и России разработана экспертная система, которая позволяет оперативно дистанционно выполнить прогноз последствий загрязнения нефтепродуктами геологической среды, произошедшего в результате аварии, что влияет на скорость ее купирования и позволяет оперативно выбрать методы ликвидации загрязнения и технические средства по очистке территории. В результате реализации проекта по созданию миниатюрных датчиков магнитных полей и автономных источников электрической энергии (участники – Беларусь и Россия) разработаны установки для измерения магнитострикции ферромагнитных пленок и установки для температурных измерений. На сегодняшний день в научных и образовательных организациях РФ уже используется 6 таких установок.

«Совершенно не вызывает сомнений целесообразность дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сфере инноваций в формате Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и является закономерным продолжением серьезной работы по реализации программы, которая выполняется в настоящее время до 2020 года», – сказал А. Шумилин.

При этом он отметил, что программа, разрабатываемая до 2030 года, получит новые контуры: будут разработаны национальные планы действий в государствах – участниках программы, предложены усовершенствованные форматы взаимодействия. Вместе с тем, основным ее практическим наполнением по-прежнему останутся межгосударственные инновационные проекты.
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