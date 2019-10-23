Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подпишут главы правительств стран Союза 25 октября в Москве.

Как сообщает ЕЭК, соглашение охватывает не только единые правила обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, но также вопросы гармонизации правового регулирования в ювелирной сфере.

Кроме того, соглашение позволит странам ЕАЭС взаимно признавать пробирные клейма, что обеспечит свободное обращение в Союзе ювелирных изделий и снизит трансакционные издержки для бизнеса.

Таким образом, будет ликвидировано еще одно препятствие, которое содержится в «дорожной карте» по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.

Сегодня в странах Союза меры ответственности за нарушения требований в сфере обращения ювелирных изделий отличаются. Различна также система государственного контроля (надзора). Все это создает сложности для формирования пространства доверия и взаимного признания пробирных клейм в Союзе.

Вступление в силу соглашения позволит участникам ювелирного рынка стран Евразийского экономического союза реализовать потенциал взаимной торговли, выйти на новые рынки и получить взаимную выгоду за счет кооперации.