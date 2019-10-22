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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПОДГОТОВИЛА ОБЗОР НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС
10:55 23.10.2019
Департамент финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) представил доклад «Обзор налоговых систем государств-членов ЕАЭС».
Как сообщает ЕЭК, в обзоре рассматриваются изменения национального законодательства государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации.
Кроме того, анализируется состояние их налоговых систем, приводятся ставки основных налогов и другие информационно-справочные материалы.
В обращении к читателям член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков отметил, что налоговое законодательство – это сфера права, нормы которого постоянно совершенствуются, при этом Комиссия проводит мониторинг изменений законодательства государств-членов в этой сфере и рассматривает актуальные вопросы.
При подготовке издания использовались статистические и аналитические данные, анализировался весь объем нормативной правовой базы стран ЕАЭС в налоговой сфере, а также рассматривались конкретные ситуации, возникающие в ходе взаимной торговли в рамках ЕАЭС.
Обзор включает ряд практических вопросов, которые могут представлять интерес для специалистов различных сфер бизнеса, работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации.
Также обзор будет полезен студентам и исследователям, начинающим изучение особенностей налогообложения при ведении организациями внешнеэкономической деятельности.
В издание включены выдержки из Договора о ЕАЭС (раздел XVII «Налоги и налогообложение»), Приложение №18 к нему – «Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».
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