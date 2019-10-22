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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
09:48 23.10.2019
Украина, Беларусь и Грузии создадут трехстороннюю рабочую группу, которая будет работать над реализацией совместных инфраструктурных проектов. Соответствующий протокол подписан во время встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Акаки Сагхирашвили и заместителем министра транспорта Беларуси Андреем Ивановым 22 октября, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"По итогам встречи подписан протокол, который предусматривает активное развитие трехстороннего сотрудничества в сфере транспорта и логистики с использованием транспортно-логистической инфраструктуры Беларуси, Украины, Грузии и создание трехсторонней рабочей группы для обсуждения тарифов, объемов и видов грузов, оптимизации времени транспортировки грузов и т.д.", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Планируется, что в трехстороннюю рабочую группу войдут эксперты морской и речной отрасли, железнодорожной отрасли и представители транспортных ведомств.
"Рабочая группа будет изучать потенциальные грузы, прогнозировать объемы, а также возможности финансирования фидерных перевозок, которые станут продолжением водного маршрута Беларусь - Украина, далее в Грузию и страны Азии. Я уверен, что это даст новый толчок развитию транспортных перевозок между нашими странами», - отметил Криклий.
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