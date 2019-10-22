Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 октября рассмотрела вопросы в сферах промышленного сотрудничества, макроэкономики, функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, рассмотрен обзор крупнейших инвестиционных проектов в государствах-членах ЕАЭС, подготовленный комиссией. До конца этого года ЕЭК разработает предложения по созданию цифрового ресурса по инвестиционным проектам для реализации в странах Союза в целях решения стратегической задачи по увеличению объема взаимных инвестиций и росту объема взаимной торговли инвестиционными товарами в ЕАЭС.

Обзор содержит более 600 инвестиционных проектов на общую сумму более 777 млрд долл. и включением 3 тыс. компаний участников строительства индустриальных и инфраструктурных объектов с контрактными данными. 600 проектов были отобраны из 9,5 тыс. инвестиционных проектов как в реальном секторе экономики, так и в других отраслях экономики с общим объемом инвестиций в 3 144 млрд долл. США.

Обзор сформирован по отраслевому принципу и состоит из блоков: промышленное строительство (включая агропромышленный комплекс), гражданское строительство, транспортное (инфраструктурное) строительство, энергетическое строительство (включая жилищно-коммунальное хозяйство), а также строительство объектов индустриальной инфраструктуры (промышленные и логистические парки, агропарки).

Документ будет направлен в профильные министерства государств-членов для использования и практического применения в целях углубления промышленного сотрудничества и развития кооперационных связей.

В последние годы многие страны мира, в том числе входящие в ЕАЭС, стали реализовывать национальные индустриальные и инфраструктурные инициативы как эффективный инструмент стимулирования национальных экономик за счет частных и иностранных инвестиций, и в рамках ЕАЭС необходимо также проводить соответствующую работу. У Союза есть огромный потенциал для промышленной кооперации при реализации индустриальных и инфраструктурных проектов в странах-участницах.

Инициатива может включать базы инвестиционных проектов, наилучшие практики их реализации и эксплуатации, эффективные доступные технологии при реализации проектов, практики финансирования (включая частно-государственное партнерство), кейсы в решении социально-экономических задач на основе развития инфраструктуры, а также другие компоненты, позволяющие обеспечить доступ граждан и бизнеса к благам через создание инфраструктуры и индустриализацию.

Практическим шагом в этом направлении может стать формирование комплексных предложений для совместной реализации инвестиционных проектов промышленными предприятиями государств-членов для национальных и международных финансовых институтов, включая Евразийский банк развития, и привлечения инвестиций в эти проекты.

Анализ международной практики показывает, что устойчивому на длительном промежутке времени темпу роста экономики на уровне 3-3,5% соответствует доля инвестиций в основные средства 25-27% к ВВП. Поэтому странам ЕАЭС необходимо наращивать инвестиционный потенциал, создавая систему стратегического планирования и прогнозирования потребления ресурсов.

Объем мирового рынка промышленного и инфраструктурного строительства оценивается более чем в 8 трлн долл. Через создание цифровых инвестиционных платформ бизнес ЕАЭС может усилить свой потенциал для выхода на рынки третьих страны в сфере предоставления инжиниринговых и строительных услуг при создании индустриальных и инфраструктурных проектов.

СПРАВКА: В государствах-членах ЕАЭС реализуются следующие инфраструктурные инициативы:

План привлечения инвестиций в Республике Армения;

Национальная инфраструктурная стратегия до 2030 года в Респуюлике Беларусь;

Госпрограмма инфраструктурного развития и Госпрограмма индустриально-инновационного развития в Республике Казахстан;

Программа реформы инфраструктуры в рамках Программы «40 шагов на пути к процветанию» до 2023 года в Кыргызской Республике;

Национальные проекты (План развития магистральной инфраструктуры, «Экология» и т.д.) в Российской Федерации.