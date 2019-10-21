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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ ОБСУДЯТ НА ЗАСЕДАНИИ В МОСКВЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
10:42 22.10.2019

В проект повестки дня предстоящего 25 октября 2019 года в Москве заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств внесен вопрос о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области цифрового развития общества и плане первоочередных мероприятий по ее реализации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, вопрос вносится Региональным содружеством в области связи (РСС) совместно с Советом по промышленной политике государств – участников СНГ и Исполнительным комитетом СНГ.

В проекте Концепции закрепляются согласованные подходы государств – участников СНГ в отношении целей, принципов, задач и основных направлений деятельности по внедрению и использованию цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности общества (включая взаимодействие граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов), а также механизмов межгосударственного взаимодействия в этой сфере.

Проектом плана по ее реализации предусматривается комплекс мероприятий в области нормативного регулирования цифрового развития общества и цифровой экономики, а также мероприятий в таких областях, как развитие регионального цифрового пространства и информационной безопасности, рынков и отраслей цифровой экономики, информационной инфраструктуры, образования, формирование исследовательских компетенций и подготовки кадров, создание систем поддержки исследовательской деятельности, обеспечивающих технологическую независимость по каждому из направлений конкурентоспособных цифровых технологий.

Ожидается, что принятие концепции и плана первоочередных мероприятий по ее реализации позволит создать необходимые условия для цифрового развития государств – участников СНГ, являющегося одним из основных факторов повышения конкурентоспособности экономик стран Содружества, ускорения их экономического роста, укрепления национального суверенитета, повышения благосостояния и качества жизни населения.

Проекты документов одобрены Экономическим советом СНГ в сентябре нынешнего года.
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