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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕЭК ПОЯВИТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИЗМЕРЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
09:47 22.10.2019

На состоявшемся в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пятнадцатом заседании Консультативного комитета по статистике под председательством члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева обсудили итоги статистической деятельности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и утвердили согласованный с государствами-членами план проведения статистических работ на 2020 год и период до 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, также было поддержано предложение о создании при Консультативном комитете рабочей группы по измерению цифровой экономики.

«В 2020 году завершается реализация действующей Программы развития интеграции в сфере статистики ЕАЭС, – отметил Сергей Глазьев. – Важно уже сегодня определить основные задачи программы дальнейших, совместных с государствами-членами, действий».

Члены комитета одобрили проект Программы статистических работ ЕЭК на 2020 год, согласовали перечень статистических показателей для разработки методик формирования официальной статистической информации ЕАЭС. Кроме того, была представлена информация об итогах двусторонних встреч экспертов статистических ведомств государств Союза по сопоставлению данных по взаимной торговле товарами в 2019 году и принят план-график их проведения в следующем году.

Участникам заседания были представлены результаты деятельности рабочей группы по внедрению международного стандарта «Система национальных счетов 2008 года» (CНC-2008). Принято решение о подготовке аналитического доклада по внедрению СНС-2008 в государствах-членах и переформатированию совместной деятельности в этом направлении.

В ходе обсуждения Федеральная служба государственной статистики (Росстат) инициировала создание при Консультативном комитете по статистике рабочей группы по измерению цифровой экономики.

«Мы всецело поддерживаем инициативу Росстата, – подчеркнул Сергей Глазьев, подводя итоги заседания. – Выработка единых подходов к статистической оценке цифровой экономики станет весомым вкладом в реализацию цифровой повестки Союза».

Заседание проходило в расширенном формате, на него были приглашены представители Статистического комитета СНГ, Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики, ученые Василий Симчера, Александр Широв и другие, а также квалифицированные эксперты, высказавшие ряд взвешенных предложений по усовершенствованию системы статистического учета в ЕАЭС.

Следующее заседание Консультативного комитета пройдет в апреле 2020 года в Москве.
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