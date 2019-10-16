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ГОМЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛУЧИЛА РЕКОРДНЫЙ ПОДРЯД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ В УКРАИНЕ
11:10 17.10.2019

Служба автомобильных дорог в Ривненский области по результатам тендера заказала "Дорожно-строительному тресту № 2 Гомель" строительство автодороги за 746 миллионов гривен. Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на данные в ProZorro.

Согласно условиям договора, до конца 2022 года построят двухполосную трассу длиной 6 км в двух направлениях от автодороги государственного значения Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов км 146+630 до автодороги государственного значения Т-18-32/Н-22/ - Ходосы - Кустин - /Н-25/км 8+426.

Конкурентами победителя тендера были компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S. (Турция) и "Евро-азиатская строительная корпорация "Evrascon" (Азербайджан).

Заказчик указал ожидаемую стоимость ремонта в 822,47 млн грн. В результате активных торгов цена была снижена на 9%, что является большой скидкой для дорожных тендеров, сообщает издание.

Подряд включает реконструкцию газопровода и линий связи, строительство путепровода через железную дорогу, эстакады через овраг, переустройство воздушной линии на пересечении с путепроводом.

Гарантийный срок на земляное полотно, основу дорожной одежды, асфальтобетонное покрытие, здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб составит 12 лет, на мосты – 8 лет, на водопропускные трубы и регуляционные сооружения – 6 лет, на дорожное ограждение – 5 лет, на разметку полимерной лентой и пластиком – 3 года.

На заработную плату пойдет 24,52 млн грн, или 3% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 2% – 12,51 млн грн.

"ДСТ № 2 Гомель" из белорусского государственного холдинга "Белавтодор" с 2017 года выиграл три подряда в Украине на 873,65 млн грн, из которых нынешний – самый крупный.
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