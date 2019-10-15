С целью установления прямого контакта с бизнесом стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выявления препятствий на пути свободной торговли между его участниками за последние три месяца эксперты антимонопольного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) провели 18 выездных заседаний общественной приёмной.

Как сообщает ЕЭК, мероприятия прошли в городах Беларуси, Казахстана и России.

«Основная задача выездной общественной приемной – изучить ситуацию в регионах, выяснить, что знает бизнес о деятельности Комиссии, наладить контакты с региональными предпринимателями-экспортерами, рассказать об инструментах и возможностях защиты интересов предпринимателей на трансграничных рынках ЕАЭС», – отметил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин.

Формат прямого диалога с бизнесом оказался нужным и востребованным – в общей сложности в 18 заседаниях приняли участие представители свыше 800 компаний.

По итогам встреч с бизнесом стран-участниц ЕАЭС выявлены системные проблемы и барьеры, мешающие свободному движению товаров и услуг на трансграничных рынках Союза.

К примеру, по словам предпринимателей Казахстана, при желании выйти на рынок государств-членов ЕАЭС они сталкиваются с долгим и трудоемким процессом сбора и обработки документов, а те, кто уже работает на трансграничных рынках, испытывают затруднения при прохождении постов контроля. По словам предпринимателей, задержка грузов на них может доходить до 30 часов и отрицательно сказывается на перевозимой скоропортящейся продукции.

Также вопросы предпринимателей касались действующей в России системы «Меркурий». По мнению бизнесменов, система ставит участников рынка в неравные условия, которые заключаются в том, что им приходится доказывать, что все использованное ими сырье было произведено на территории Республики Казахстан.

Бизнес Беларуси говорил об искусственных барьерах при проведении государственных закупок, созданных при внесении изменений в законодательство Российской Федерации.

Предприниматели из России так же, как и деловое сообщество Казахстана, поднимали проблемы логистики и задержек скоропортящихся продуктов питания при осуществлении контроля на проверочных пунктах, а также отметили сложности участия в государственных закупках в странах Евразийского экономического союза.

Российские производители также пожаловались, что корпорации навязывают им невыгодные договорные условия. В Смоленске, например, по словам местного предпринимателя, имеется случаи недобросовестной конкуренции со стороны производителей других стран-участниц ЕАЭС.

Представители комиссии заверили бизнесменов, что все озвученные в ходе заседаний вопросы будут предметно изучены с точки зрения их обоснованности и соответствия нормативным правовым актам в рамках ЕАЭС.

До конца года запланированы выездные встречи с предпринимателями Кыргызстана и Армении.