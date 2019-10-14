Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 14 октября приняла рекомендацию по функционированию единого рынка услуг в сфере строительства.

Как сообщает ЕЭК, государствам ЕАЭС рекомендуется учитывать особенности наименования разрешений на осуществление услуг в сфере строительства, выдаваемых в разных странах Союза.

В частности, речь идет об услугах в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые функционируют в режиме единого рынка услуг ЕАЭС. В рекомендации приведены подсектора услуг и соответствующие им наименования разрешений в государствах Союза.

Коллегия ЕЭК также рекомендовала странам вести системную работу по гармонизации квалификационных требований к заявителю, владельцу разрешения и поставляемой услуге в сфере строительства.

В целях обеспечения единообразного применения Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) Коллегия ЕЭК классифицировала планировщик-скрепер в товарной позиции 8430 единой ТН ВЭД ЕАЭС.

Планировщик-скрепер представляет собой несамоходную землеройно-транспортную машину, являющуюся гибридом планировщика и скрепера, которая предназначена для земляных работ по выравниванию грунта.

Коллегия ЕЭК классифицировала магнийсодержащий препарат в товарной позиции 2106 ТН ВЭД ЕАЭС.

Препарат применяется при установленном дефиците магния, изолированном или связанном с другими дефицитными состояниями, сопровождающемся такими симптомами, как повышенная раздражительность, незначительные нарушения сна, желудочно-кишечные спазмы, повышенная утомляемость, боли и спазмы мышц, ощущение покалывания в мышцах.