Введение обязательных электронных паспортов для автомобилей на всей территории ЕврАзЭС отложили на год – до 1 ноября 2020 г. Соответствующее решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, ранее предполагалось, что государства ЕАЭС перейдут на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года.

Решение о продлении переходных положений принято по инициативе Беларуси и поддержано государствами-членами Союза. Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами.

Электронные ПТС будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев. Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам – пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.

Решением коллегии ЕЭК до 1 ноября 2021 года также продлены переходные периоды для оформления бумажных паспортов самоходных машин и других видов техники наряду с электронными паспортами.