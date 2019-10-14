Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) дал старт кооперационному проекту по производству камбузного оборудования для судов.

Ожидается, что в ближайшее время возродятся поставки белорусской техники, изготовленной по российским технологическим документам, на российские суда.

Как сообщает ЕЭК, российское АО «ЦНИИ «Курс» и белорусское ОАО «Торгмаш» начали активные переговоры по реализации этого проекта. Кроме того, АО «ЦНИИ «Курс» (Россия) и ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения» (Беларусь) обговорили возможности возобновления в ближайшее время совместных разработок и производства камбузного оборудования для судов.

Работу по этому направлению ЕЭК ведет в рамках экспертной группы в сфере судостроения и судового комплектующего оборудования.