Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О стандартизации» № 124-ІХ, который Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и защиты Украины; законы Украины «Об охране окружающей природной среды», «Об инвестиционной деятельности», «О товарной бирже», «Об основах градостроительства», «О дорожном движении» и др.» - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что внедрение норм этого подписанного президентом закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой.

Этот закон является одним из ключевых для получения Украиной "промышленного безвиза" с ЕС.