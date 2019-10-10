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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕС И СОВЕТ ЕВРОПЫ ЗАПУСКАЮТ В УКРАИНЕ ПРОЕКТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ
13:17 11.10.2019
Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект "Укрепление мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине". Проект будет реализовываться в период 2019-2021 годов, его бюджет составит 500 тысяч евро.
Презентация проекта, который на 80% финансируется ЕС, а на 20% - Советом Европы, состоялась 11 октября в Киеве, сообщает Укринформ.
Проект направлен на укрепление институционального потенциала и нормативной базы в соответствии со стандартами Совета Европы и другими международными стандартами.
Кроме этого национального проекта, Украина также участвует в четырех региональных проектах с общим бюджетом в 2,4 млн евро, направленных на предупреждение и противодействие экономической преступности; укрепление профессионального статуса юриста; совершенствование доступа к правосудию через внесудебные механизмы возмещения ущерба пострадавшим от дискриминации, преступлений на почве ненависти и языка вражды в странах Восточного партнерства; и содействие доступу женщин к правосудию.
Презентация проектов состоялась в рамках второго этапа программы "Партнерство ради надлежащего управления". Программа сотрудничества со странами Восточного партнерства ЕС была начата в 2015 году.
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