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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНЯЕТ ВВЕДЕННЫЕ РАНЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ЕЩЕ С ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:46 11.10.2019

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 11 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой двумя белорусскими предприятиями: РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

При этом сохраняются ограничения на поставки продукции, запрещенной по АЧС и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 11 октября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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