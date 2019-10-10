Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 11 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой двумя белорусскими предприятиями: РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

При этом сохраняются ограничения на поставки продукции, запрещенной по АЧС и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 11 октября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.