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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНЯЕТ ВВЕДЕННЫЕ РАНЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ С ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:57 10.10.2019
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 10 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию молока и молочной продукции наливом с белорусского предприятия Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Кроме того, учитывая ходатайство белорусской стороны, с 10 октября также возобновляются поставки молока сухого цельного, молока сухого частично обезжиренного и молока сухого обезжиренного (в упаковке 250 г. и 500 г.) с предприятия УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат».
Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должная быть выработана с 10 октября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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