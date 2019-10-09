Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 10 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию молока и молочной продукции наливом с белорусского предприятия Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, учитывая ходатайство белорусской стороны, с 10 октября также возобновляются поставки молока сухого цельного, молока сухого частично обезжиренного и молока сухого обезжиренного (в упаковке 250 г. и 500 г.) с предприятия УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат».

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должная быть выработана с 10 октября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.