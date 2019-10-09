Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 8 октября рассмотрела вопросы в сферах международного сотрудничества, таможенного и технического регулирования, конкуренции, торговли, функционирования рынков лекарств и медизделий Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, внесены изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

В соответствии с изменениями перечень будет дополнен методами исследования катионно-анионного состава и уровня минерализации для природных минеральных и купажированных питьевых вод. Это позволит проводить в полном объеме идентификацию названных видов продукции и обеспечивать подтверждение ее соответствия требованиям союзного техрегламента.

Коллегия ЕЭК одобрила Методические рекомендации по составлению регистрационного досье на медицинские изделия.

Документ содержит указания для производителей медиизделий по формам подаваемых документов, объему содержащейся в них информации, техническим требованиям к тексту и оформлению документов.

В приложениях к рекомендациям приведен алгоритм планирования исследований медицинских изделий при изучении их безопасности и эффективности, а также объем информации, которая приводится в отчете по результатам исследований. Рекомендации могут использоваться как при подготовке документов для регистрации медизделия в соответствии с правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, так и при оценке регистрационного досье экспертными организациями.

Утверждены перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия техрегламентам Союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Коллегия ЕЭК утвердила Порядок применения специальной защитной меры в форме специальной квоты в отношении горячекатаного проката.Утвержденный порядок поможет государствам-членам ЕАЭС обеспечить эффективное администрирование защитной меры и создаст предсказуемые условия для участников рынка по выборке предоставленных им объемов специальной квоты.

Специальная квота установлена решением коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 года № 137 и начинает действовать с 1 декабря 2019 года. В соответствии с принятым решением коллегии ЕЭК обеспечена возможность поставки горячекатаного проката в рамках объемов квоты без уплаты специальной пошлины. Внеквотная ставка специальной пошлины составляет 20% от таможенной стоимости.