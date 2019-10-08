ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕС ГОТОВ ПОСТАВЛЯТЬ ГАЗ К ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ - 1,3 МЛРД КУБОВ В ГОД
11:19 09.10.2019

Операторы ГТС центральной и южной Европы подтвердили готовность транспортировать к границе с Украиной 1,3 млрд кубометров газа в год через Трансбалканский газопровод. Об этом в Facebook сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, комментируя результаты очередной встречи операторов ГТС центральной и южной Европы CESEC gas plenary meeting.

"Трансбалканский газопровод должен быть способен транспортировать до границы с Украиной 4,1 млн кубических метров в день (1,3 млрд кубометров в год). Все операторы подтвердили готовность. Для Украины и Молдовы это очень важно, потому что позволит гарантировать поставки на юг Одесской области в случае блокирования поставок газа через территорию Приднестровья. В будущем Украина сможет по этим маршрутам получать каспийский газ, когда такие поставки будут иметь экономический смысл", - написал Макогон, которого цитирует Укринформ.

К этому он добавил, что Европа сделала выводы из ситуации 2009 года, когда Газпром остановил транзит.

По словам Макогона, реализовано много проектов по увеличению интерконнекторов между странами, что позволит оперативно транспортировать газ между странами. "С 1 января 2021 года должен заработать новый ЛНП терминал в Хорватии мощностью 2,6 млрд м3; ТАР (часть проекта "Южный газовый коридор". Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, и в том же году первый азербайджанский газ пойдет в Европу) завершено на 89% и сейчас только остались работы в море. Мощность 10 млрд м3 с возможностью расширения до 20. Фактически это продолжение ТАНАР, который транспортирует азербайджанский газ через Турцию до границы с Болгарией и Грецией; IGB должен быть завершен в 2021, что даст возможность поставлять газ из ТАР в Болгарию; в Греции активно развивается новый проект ЛНП терминала", - уточнил Макогон.

По его мнению, "медленно, но уверенно, региональный рынок становится более открытым и конкурентным. Монополию Газпрома значительно снижены".
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2019
валюта курс
EUR 2.2731
USD 2.0696
RUB 3.1888
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2731 +0.0018
USD 2.0696 -0.0012
RUB 3.1888 -0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2700 2.2740
USD 2.0700 2.0740
RUB 3.1760 3.1860
подробнее

Конвертация в банках
на 09.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.0990
EUR/RUB 71.2500 71.5700
USD/RUB 65.0000 65.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте