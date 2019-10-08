ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕБРР И ЕВРОСОЮЗ ДАЮТ €70 МЛН НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
09:35 09.10.2019

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Евросоюзом предоставляют 70 млн евро на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Кредитные средства будут предоставляться через три коммерческих банка Райффайзен банк Аваль, ПроКредит банк и ОТП банк.

Соответствующее соглашение о финансировании МСБ на 70 млн евро между Европейским банком реконструкции и развития и банками-партнерами подписано в представительстве ЕБРР в Украине, сообщает Укринформ.

"Рад вас приветствовать по случаю подписания кредитных соглашений с тремя украинскими банками: Райффайзен банк Аваль, ПроКредит банк и ОТП банк. Мы подписываем три кредитные соглашения в местной валюте, имеющие целью направления кредитных ресурсов для финансирования малого и среднего бизнеса. Те соглашения, которые подписываются сегодня, общая сумма их составляет 70 млн евро", - сказал управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Эта программа улучшает доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса, поддерживается грантовым финансированием ЕС в рамках программы EU4Business, что обеспечивает деятельность Центров поддержки бизнеса.

На этом этапе к программе присоединились три местных банка: Райффайзен банк Аваль получает кредит в местной валюте в эквиваленте 25 млн евро, ПроКредит банк получит гривневый эквивалент в размере 20 млн евро и ОТП банк - эквивалент в 25 млн долл.

Эти средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала местных малых предприятий. Кредиты в гривне защитят компании от колебаний обменного курса валют.

С 1993 года с начала своей деятельности в Украине ЕБРР выделил почти 13,6 млрд евро для 432 проектов в стране.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2019
валюта курс
EUR 2.2731
USD 2.0696
RUB 3.1888
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2731 +0.0018
USD 2.0696 -0.0012
RUB 3.1888 -0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2710 2.2750
USD 2.0690 2.0720
RUB 3.1800 3.1850
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1000
EUR/RUB 71.2500 71.6000
USD/RUB 65.0000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте