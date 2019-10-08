Европейский банк реконструкции и развития совместно с Евросоюзом предоставляют 70 млн евро на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Кредитные средства будут предоставляться через три коммерческих банка Райффайзен банк Аваль, ПроКредит банк и ОТП банк.

Соответствующее соглашение о финансировании МСБ на 70 млн евро между Европейским банком реконструкции и развития и банками-партнерами подписано в представительстве ЕБРР в Украине, сообщает Укринформ.

"Рад вас приветствовать по случаю подписания кредитных соглашений с тремя украинскими банками: Райффайзен банк Аваль, ПроКредит банк и ОТП банк. Мы подписываем три кредитные соглашения в местной валюте, имеющие целью направления кредитных ресурсов для финансирования малого и среднего бизнеса. Те соглашения, которые подписываются сегодня, общая сумма их составляет 70 млн евро", - сказал управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Эта программа улучшает доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса, поддерживается грантовым финансированием ЕС в рамках программы EU4Business, что обеспечивает деятельность Центров поддержки бизнеса.

На этом этапе к программе присоединились три местных банка: Райффайзен банк Аваль получает кредит в местной валюте в эквиваленте 25 млн евро, ПроКредит банк получит гривневый эквивалент в размере 20 млн евро и ОТП банк - эквивалент в 25 млн долл.

Эти средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала местных малых предприятий. Кредиты в гривне защитят компании от колебаний обменного курса валют.

С 1993 года с начала своей деятельности в Украине ЕБРР выделил почти 13,6 млрд евро для 432 проектов в стране.