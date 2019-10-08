Правительство поручило НАК "Нафтогаз Украины" предпринять действия для обеспечения экспорта газа в Молдову без участия российского Газпрома. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №921-р от 29 сентября 2019 года "Некоторые вопросы отопительного периода 2019/20 года".

"Акционерным обществам "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз", публичному акционерному обществу "Винницагаз"”, Винницкой облгосадминистрации, Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (по согласию), принять все действенные меры для обеспечения газом г. Могилева-Подольского Винницкой области для решения вопроса относительно импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия публичного акционерного общества "Газпром", - говорится в распоряжении, которое цитирует Укринформ.

Сейчас Молдова покупает российский газ у ПАО "Газпром", поставляемый на ее территорию транзитом через украинскую газотранспортную систему. Контракт завершается 31 декабря 2019 года. Молдова выражает опасения, что Украина и Россия не достигнут соглашения относительно транзитного контракта, который должен начать действие с 1 января 2020 года.

АО "Укртрансгаз" предложило Молдове приобретать газ через западную границу Украины без участия российского Газпрома и сохранять необходимые объемы в украинских подземных хранилищах газа.