Исполнение «дорожных карт» на 2018-2020 годы по реализации транспортной политики и предложения по формированию такого документа до 2023 года в странах евразийской «пятерки» обсудил Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване в рамках международного форума «Транзитный потенциал евразийского континента».

Заседание провел министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян, который председательствует в Совете в 2019 году.

Член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Эмиль Кайкиев предложил провести работу по подготовке проекта новой «дорожной карты», исходя из уже имеющегося опыта по разработке первых трехлетних планов мероприятий, которые Комиссия совместно со странами уже реализует. Тогда была создана рабочая группа из представителей сторон, которая выработала предложения, согласовала мероприятия и представила министрам на одобрение проект документа.

«Чтобы уложиться в сроки, необходимо сформировать состав рабочей группы до конца года и поручить ей подготовку проекта «дорожной карты» на 2021-2023 годы», – отметил Эмиль Кайкиев.

Как сообщает ЕЭК, на встрече также представлены предложения для проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

При обсуждении предложений по углублению интеграции рассмотрена инициатива Минтранса России о разработке транспортно-экономического баланса ЕАЭС по аналогии с транспортно-экономическим балансом (ТЭБ) Российской Федерации.

По мнению транспортного ведомства России, ТЭБ ЕАЭС создаст основу системы транспортного планирования и возможности по управлению скоординированным развитием инфраструктуры транспортных коридоров и маршрутов. ТЭБ позволяет рассчитывать и обосновывать прогнозные нагрузки на инфраструктуру с учетом различных вариантов ее реконструкции и развития, изменения маршрутов, оптимально распределять прогнозные потоки по сети с учетом прогнозируемых характеристик пропускной способности, скоростей движения и устойчивости (предсказуемости) времени доставки, загрузки элементов сети и перераспределения узких мест, ранжировать и отобрать наиболее эффективные проекты.

Руководители транспортных ведомств стран ЕАЭС обсудили проблемы реализации Программы каботажных автомобильных перевозок грузов. Они отметили необходимость скорейшего завершения мер, необходимых для начала реализации документа. «То, что программа не запущена в действие, является неисполнением права Союза. Это трактуется как барьер на внутреннем рынке», – отметил Эмиль Кайкиев.

Очередное заседание Совета руководителей состоится 20 ноября текущего года в Москве в рамках российского международного форума «Транспортная неделя-2019».

СПРАВКА: ТЭБ России является программным продуктом и представляет собой многомерную матрицу грузопотоков с разбивкой по регионам отправления и назначения, объемов грузопотоков по видам транспорта и категорий грузов. Матрица содержит предысторию грузовой базы и корреспонденций грузопотоков за десятилетний период.

Исходной информацией для формирования ТЭБ являются официальные данные Росстата по объемам отгруженной продукции добывающей и обрабатывающей промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства, статистика экспорта и импорта товаров, ведомственная статистика топливно-энергетического комплекса, а также транспортная статистика, включающая статистику морского, внутреннего водного, автомобильного транспорта, данные ОАО «РЖД».