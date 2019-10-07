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БОЛЕЕ €2 МЛРД ИНВЕСТИРОВАЛИ В УКРАИНЕ В "ЗЕЛЕНУЮ" ЭНЕРГЕТИКУ В ЭТОМ ГОДУ
10:49 08.10.2019

За январь-сентябрь 2019 года в развитие мощностей возобновляемой энергетики в Украине инвестировали свыше 2 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Более 2 млрд евро инвестировано в более 2500 МВт новых мощностей возобновляемой электроэнергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В частности, за этот период установлены следующие новые объекты: общей мощностью более 2000 МВт – СЭС; почти 400 МВт – ВЭС; около 120 МВт – СЭС домохозяйств (за 6 месяцев ц. г.); 24 МВт – биогазовые установки; 13 МВт – объекты малой гидроэнергетики; 4 МВт – объекты на биомассе.

«Кроме этого, благодаря этим новым объектам общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 г. до около 5000 МВт по состоянию на 1 октября 2019 года», – прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

С начала 2019 года доля возобновляемой энергетики в общем производстве электроэнергии в Украине выросла в 1,7 раза и во втором квартале составила 3,3%.
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