Российская Федерация устранила препятствие на строительном рынке. Теперь есть предпосылки для создания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) общего рынка цемента.

Как сообщает ЕЭК, производителям цемента из других стран ЕАЭС не надо учреждать юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, при проведении работ по сертификации цемента, который применяется в строительстве. Производители этого строительного материала из других государств-членов также могут напрямую обращаться в органы по сертификации России в качестве заявителей для получения сертификатов соответствия на эту продукцию.

В рамках обеспечения свободного обращения цемента разрабатывается проект межгосударственного стандарта «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов».

Напомним, 16 мая текущего года в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под руководством председателя коллегии комиссии Тиграна Саркисяна прошло совещание по формированию в ЕАЭС общего рынка цемента.

По результатам совещания были намечены конкретные шаги для начала работ по формированию общего рынка цемента, которые позволят производителям государств ЕАЭС беспрепятственно осуществлять взаимные поставки цемента.

СПРАВКА: Приказом Росстандарта от 3 сентября 2019 года № 613-ст внесены соответствующие изменения в ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов».

Страны ЕАЭС являются крупными производителями и потребителями цемента. Например, объем экспорта цемента Казахстана во взаимной торговле в 2018 году составил 32 млн долларов, Беларуси – 57,1 млн долларов, России – 153,1 млн долларов.