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ЕЭК ВЫЯВИЛА ФАКТ АНТИКОНКУРЕНТНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ТРАНСГРАНИЧНОГО РЫНКА МЕДОБОРУДОВАНИЯ
13:22 19.09.2019

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выявила факт антиконкурентного соглашения между участниками трансграничного рынка медоборудования ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, в начале 2018 года Министерство национальной экономики Республики Казахстан обратилось в комиссию с заявлением о возможных признаках нарушения компанией «Дельрус» правил конкуренции на трансграничном рынке. В ходе расследования, проведенного Департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК, выяснилось, что, используя доминирующее положение на рынке технического обслуживания медтехники, компании «Дельрус» и «Дельрус РК» договорились о фактическом разделе рынка по географическому признаку.

По результатам расследования коллегия ЕЭК признала действия (бездействие) ЗАО «Дельрус» и ТОО «Дельрус РК», выразившиеся в наличии и реализации соглашения с конкурентом – ТОО «Дельрус РК» ЗАО «Дельрус» соответственно, которое привело к разделу рынка услуг по калибровке ультразвуковых датчиков к аппарату «Фиброскан» по территориальному принципу, нарушением подпункта 3 пункта 3 статьи 76 Договор о ЕАЭС.

Было зафиксировано антиконкурентное соглашение между этими компаниями. В частности, о его реализации свидетельствует отказ российской «Дельрус» казахстанскому потребителю в услуге калибровки ультразвуковых датчиков аппарата «Фиброскан» в пользу компании-конкурента из Нур-Султана при наличии возможности самому оказать таковую.

При этом конкуренты знали о деятельности друг друга, вели переписку и перенаправляли покупателей к поставщику услуги в соответствии с географическим принципом территорий обслуживания.

На основании решения Коллегии ЕЭК участникам антиконкурентного соглашения установлен штраф в размере порядка 500 тыс. рублей. Также штрафы назначены генеральным директорам ЗАО «Дельрус» и ТОО «Дельрус РК».
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