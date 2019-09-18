Коллегия ЕЭК 17 сентября приняла ряд решений в сфере таможенно-тарифного регулирования.

В частности, принято решение обнулить на три года – до конца 2022 года – ставку ввозных таможенных пошлин на турбовинтовые двигатели мощностью от 8000 до 8800 кВт, предназначенные для вертолетов. А также на газовые турбины мощностью от 3 до 20 кВт и от 400 до 1300 кВт.

Инициатива по введению такой меры принадлежит Российской Федерации. Напомним, что вертолетостроение включено в перечень секторов экономики, приоритетных для промышленного сотрудничества государств-членов Союза.

На аналогичный срок продлено действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС на отходы лома драгоценных металлов.

Как сообщает ЕЭК, также принято решение обнулить сроком на один год ввозные таможенные пошлины на подовую массу для футеровки алюминиевых электролизеров. Плановая замена подовой массы на алюминиевых заводах является необходимым этапом технологического процесса производства алюминия и обеспечивает его непрерывность.

Коллегия ЕЭК приняла решение установить тарифную квоту на отдельные виды длиннозерного риса из Вьетнама, ввозимого на территории государств-членов, на 2020 год в объеме 10 000 тонн в соответствии с положениями соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам. В отношении этого товара в объемах сверх тарифной квоты применяется ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в размере 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,03 евро за 1 кг.

Коллегия ЕЭК утвердила классификатор видов документов, справочник структурных элементов регистрационного досье лекарственного препарата и справочник видов продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору.

Классификатор видов документов и справочник структурных элементов регистрационного досье лекарственного препарата являются основой для формирования электронного регистрационного досье. Утверждение справочника позволит субъектам хозяйствования формировать регистрационное досье в электронном формате, а уполномоченным органам единообразно валидировать представленные досье.

Использование справочника видов продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору, необходимо при реализации информационного взаимодействия, в рамках ряда общих процессов интегрированной информационной системы Союза.