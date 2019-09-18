В предлагаемой модели земельного рынка предполагается, что право на покупку и продажу земли будут иметь только украинцы и украинские компании. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями.

“Земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами — это бред”, - заверил президент, которого цитирует Укринформ.