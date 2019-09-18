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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРАВО ПОКУПАТЬ ЗЕМЛЮ БУДЕТ ТОЛЬКО У УКРАИНЦЕВ - ПРЕЗИДЕНТ
10:40 19.09.2019
В предлагаемой модели земельного рынка предполагается, что право на покупку и продажу земли будут иметь только украинцы и украинские компании. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями.
“Земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами — это бред”, - заверил президент, которого цитирует Укринформ.
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