ЕЭК предлагает сформировать национальные каталоги типовых технологических решений по цифровизации секторов экономики. Об этом заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин в Минске на панельной сессии «Инвестирование в будущее» в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума.

«Каталог – это набор наилучших внедренных практик в различных отраслях экономики с готовыми решениями. Например, в промышленности это «цифровая фабрика», в АПК – «цифровая ферма», в строительстве – «цифровой город». Любой потребитель в лице бизнеса или регионального органа власти может выбрать подходящие для себя решения по цифровизации своих объектов и процессов», – рассказал Александр Субботин.

Как сообщает ЕЭК, один из ключевых вопросов форума – цифровая трансформация промышленности, создание единого цифрового пространства, формирование собственных цифровых платформ и совместными усилиями выход на внешний рынок.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум собрал руководителей профильных министерств Беларуси, крупнейших машиностроительных предприятий и представителей бизнеса стран ЕАЭС.

Министр ЕЭК также принял участие в работе Белорусско-японского экономического форума, который состоялся 18 сентября на полях БПИФ-2019.

«Японские компании уже давно и успешно работают на рынке Союза в таких сферах, как машиностроение и автомобилестроение, производство стройматериалов и металлообработка, производство товаров повседневного спроса, биотехнологии, фармацевтика и медицина, энергетика, горная промышленность, сфера информационных технологий и телекоммуникаций, агропромышленный комплекс», – отметил Александр Субботин.