ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРЕДЛАГАЕТ СФОРМИРОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАТАЛОГИ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ
09:46 19.09.2019

ЕЭК предлагает сформировать национальные каталоги типовых технологических решений по цифровизации секторов экономики. Об этом заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин в Минске на панельной сессии «Инвестирование в будущее» в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума.

«Каталог – это набор наилучших внедренных практик в различных отраслях экономики с готовыми решениями. Например, в промышленности это «цифровая фабрика», в АПК – «цифровая ферма», в строительстве – «цифровой город». Любой потребитель в лице бизнеса или регионального органа власти может выбрать подходящие для себя решения по цифровизации своих объектов и процессов», – рассказал Александр Субботин.

Как сообщает ЕЭК, один из ключевых вопросов форума – цифровая трансформация промышленности, создание единого цифрового пространства, формирование собственных цифровых платформ и совместными усилиями выход на внешний рынок.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум собрал руководителей профильных министерств Беларуси, крупнейших машиностроительных предприятий и представителей бизнеса стран ЕАЭС.

Министр ЕЭК также принял участие в работе Белорусско-японского экономического форума, который состоялся 18 сентября на полях БПИФ-2019.

«Японские компании уже давно и успешно работают на рынке Союза в таких сферах, как машиностроение и автомобилестроение, производство стройматериалов и металлообработка, производство товаров повседневного спроса, биотехнологии, фармацевтика и медицина, энергетика, горная промышленность, сфера информационных технологий и телекоммуникаций, агропромышленный комплекс», – отметил Александр Субботин.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2019
валюта курс
EUR 2.2750
USD 2.0580
RUB 3.1945
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2750 +0.0167
USD 2.0580 +0.0074
RUB 3.1945 -0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2690 2.2750
USD 2.0560 2.0600
RUB 3.1900 3.1990
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1070
EUR/RUB 70.8300 71.1500
USD/RUB 64.2500 64.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте