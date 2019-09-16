|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ СМОЖЕТ УЧИТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЕ В ГРУЗИИ
11:43 17.09.2019
Первая Европейская школа за пределами ЕС будет открыта в Грузии до 2023 года. Об этом во время визита в Тбилиси заявил комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан.
"Моим приоритетом на посту еврокомиссара было помочь молодым людям в соседних с ЕС странах получить больше возможностей, развить навыки и открыть для них новые перспективы трудоустройства. В этом контексте мы удвоили финансирование в рамках Восточного партнерства тех программ, которые предназначены для молодежи и для развития системы образования, и достигли значительных результатов. Закладка Европейской школы в Грузии является отличным примером наших стремлений принести пользу", - рассказал Йоханнес Хан.
Школа будет построена на берегу озера Лиси недалеко от столицы Грузии. Планируется, что первых учеников она примет в 2023 году, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
В Европейской школе смогут учиться молодые люди из Грузии, а также из других стран Восточного партнерства - Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины. Они будут получать знания по уникальным программами, сочетающим лучший опыт грузинской, европейской и международной систем образования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2019
Курсы в банках
на 17.09.2019
Конвертация в банках
на 17.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте