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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ СМОЖЕТ УЧИТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЕ В ГРУЗИИ
11:43 17.09.2019

Первая Европейская школа за пределами ЕС будет открыта в Грузии до 2023 года. Об этом во время визита в Тбилиси заявил комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан.

"Моим приоритетом на посту еврокомиссара было помочь молодым людям в соседних с ЕС странах получить больше возможностей, развить навыки и открыть для них новые перспективы трудоустройства. В этом контексте мы удвоили финансирование в рамках Восточного партнерства тех программ, которые предназначены для молодежи и для развития системы образования, и достигли значительных результатов. Закладка Европейской школы в Грузии является отличным примером наших стремлений принести пользу", - рассказал Йоханнес Хан.

Школа будет построена на берегу озера Лиси недалеко от столицы Грузии. Планируется, что первых учеников она примет в 2023 году, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В Европейской школе смогут учиться молодые люди из Грузии, а также из других стран Восточного партнерства - Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины. Они будут получать знания по уникальным программами, сочетающим лучший опыт грузинской, европейской и международной систем образования.
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