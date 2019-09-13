Суммарный объем государственных (муниципальных) закупок в странах Союза в 2018 году составил 122,7 млрд долларов, что соответствует 6,4% ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал заместитель директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Анатолий Филонов 12 сентября на Бизнес-диалоге с представителями предпринимательского сообщества стран ЕАЭС.

«Объем закупок достаточно велик. Понятно, что эта сфера интересна бизнесу тем, что здесь обеспечивается безусловная оплата работ, услуг, которые закупают государственные органы», – отметил заместитель директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Анатолий Филонов.

Как сообщает ЕЭК, нормативные основы для становления общего рынка государственных закупок заложены в Договоре о ЕАЭС. В том числе речь идет о предоставлении государствам-членам национального режима в сфере закупок. В то же время недопустимо предоставлять третьим странам более благоприятный режим, чем тот, который имеют союзные страны.

Среди ключевых проблем в сфере госзакупок Анатолий Филонов назвал установление изъятий

из национального режима на срок более двух лет (повторных изъятий), отсутствие возможности использования банковских гарантий для целей государственных закупок, взаимного признания электронной цифровой подписи для участия в электронных закупках и отсутствие информации на русском языке при проведении госзакупок. Новым трендом в этой сфере является предоставление преференций в закупках поставщикам с использованием механизма добровольной сертификации продукции в регионах, что также создает препятствия для участия в государственных (муниципальных) закупках бизнеса государств-членов ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия проводит работу по решению этих проблем, взаимодействуя с соответствующими уполномоченными органами стран ЕАЭС, в которые в свою очередь могут обращаться представители делового сообщества Союза, сталкивающиеся с препятствиями, барьерами и ограничениями в сфере госзакупок.

Заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Станислав Георгиевский рассказал о совместной работе государств-членов и Евразийской экономической комиссии по созданию механизмов администрирования запретов и ограничений экспорта, устанавливаемых в одностороннем порядке отдельными странами Союза, а также экспортных пошлин.

«Сегодня Комиссия предлагает рассмотреть ряд упрощенных процедур документарного подтверждения происхождения товаров в государствах-членах. Одно решение – это получение «генерального сертификата» для тех компаний, которые осуществляют регулярные поставки за рубеж. Второй момент – постепенный уход от бумажных бланков и переход на электронную сертификацию», – отметил Станислав Георгиевский и пригласил представителей бизнес-сообщества ЕАЭС принимать активное участие в текущих и предстоящих дискуссиях по этому вопросу.

Также в рамках Бизнес-диалога обсуждалось создание экосистемы цифровой торговли ЕАЭС. Был представлен краткий обзор деятельности Комиссии по развитию Интернет-торговли в Союзе, в том числе ювелирными изделиями. Участники встречи обсудили перечень мероприятий по развитию цифровой торговли в формате «дорожной карты».