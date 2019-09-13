Апелляционный орган Всемирной торговой организации отклонил апелляцию Украины относительно проигранного Москве иска о введенных Украиной пошлин на нитрат аммония происхождением из РФ. Об этом сообщается на сайте ВТО.

"Несмотря на аргументацию Украины относительно полномочий украинских судов и органов расследования для исчисления демпинговых ставок в соответствии с законодательством Украины, решением коллегии является то, что судебные решения украинского суда, выполненные украинскими следственными органами, признаны недействительным основанием для установления пошлин", - сказано в аргументации решения, которое цитирует Укринформ.

Никаких ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-российский спор, обнаружено не было. Также отмечено, что украинская сторона не предоставила дополнительных фактов, позволивших бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) из РФ в 2014 году. Они должны были действовать до июля 2020 года. В 2015 году Россия обжаловала это решение в ВТО. В 2018 году ВТО приняла решение в пользу РФ, однако Украина подала апелляцию.