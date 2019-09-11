Постановлением Совета министров Беларуси №612 от 11.09.2019 г. утверждено соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств – участников Содружества Независимых Государств, подписанное в Ашхабаде (Туркменистан) 31 мая 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, уполномоченным органом, ответственным за реализацию соглашения, определена Национальная академия наук Беларуси.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.