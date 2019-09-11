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ПОЕЗД "ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ" НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
17:55 11.09.2019

Поездом, который соединяет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, пользуются все больше пассажиров. За год он перевез свыше 25 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".

"С мая 2019 г. количество пассажиров поезда "Четыре столицы" № 31/32 Киев - Рига растет. Например, если в мае 2019 г. поезд курсировал составом из восьми вагонов с населенностью 64%, то в августе этого года в состав поезда было включены 10 вагонов, а населенность составляла более 85%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что всего за период с конца сентября прошлого года до начала сентября 2019 года поездом № 31/32 Киев - Рига путешествовали 25,4 тыс. пассажиров. В среднем выкупалось 57% мест.

После запуска поезда в Укрзализныце проанализировали спрос на перевозки по этому направлению и по результатам исследований включили в состав поезда три плацкартных вагоны. Сегодня на них реализуется 95-100% билетов.

Кроме ценового фактора, отмечают в Укрзализныце, поезд "Четыре столицы" имеет ряд других преимуществ: время следования и прибытия в Вильнюс и Ригу; в состав поезда включены модернизированные пассажирские вагоны. Кроме того, погранично-таможенные процедуры осуществляются на станции Киев-Пассажирский, что значительно улучшает комфорт пассажиров.
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