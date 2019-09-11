|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПОЕЗД "ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ" НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
17:55 11.09.2019
Поездом, который соединяет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, пользуются все больше пассажиров. За год он перевез свыше 25 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".
"С мая 2019 г. количество пассажиров поезда "Четыре столицы" № 31/32 Киев - Рига растет. Например, если в мае 2019 г. поезд курсировал составом из восьми вагонов с населенностью 64%, то в августе этого года в состав поезда было включены 10 вагонов, а населенность составляла более 85%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что всего за период с конца сентября прошлого года до начала сентября 2019 года поездом № 31/32 Киев - Рига путешествовали 25,4 тыс. пассажиров. В среднем выкупалось 57% мест.
После запуска поезда в Укрзализныце проанализировали спрос на перевозки по этому направлению и по результатам исследований включили в состав поезда три плацкартных вагоны. Сегодня на них реализуется 95-100% билетов.
Кроме ценового фактора, отмечают в Укрзализныце, поезд "Четыре столицы" имеет ряд других преимуществ: время следования и прибытия в Вильнюс и Ригу; в состав поезда включены модернизированные пассажирские вагоны. Кроме того, погранично-таможенные процедуры осуществляются на станции Киев-Пассажирский, что значительно улучшает комфорт пассажиров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2019
Курсы в банках
на 11.09.2019
Конвертация в банках
на 11.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте