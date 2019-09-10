Совет ЕЭК на заседании 9 сентября одобрил старт проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ»», который комиссия совместно с государствами-членами ЕАЭС запустит в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, основная идея проекта – это создать систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю осуществить поиск вакансий или резюме по всем странам Союза. Проект планируется осуществить до конца 2020 года.

Для его реализации будут задействованы существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС. Создаваемая поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости. В результате пользователям системы – соискателям вакансий и работодателям – будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран Союза, на территории которых необходимо провести поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия.

Таким образом, проект будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тыс. и не менее 10 тыс. соответственно. Проект «Унифицированная система поиска «Работа без границ»» является частью направления по формированию цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.

Совет ЕЭК также внес изменения в Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза. Это решение позволит освободить физических лиц от необходимости предъявлять свидетельства о государственной регистрации продукции при перемещении через таможенную границу Союза товаров для личного пользования в багаже или ручной клади.