Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проанализировал мировые тренды развития фармацевтической отрасли, а также объемы производства фармацевтической продукции в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за последние пять лет и экспортно-импортных операций стран Союза по этому направлению в рамках внутренней торговли и торговли с третьими странами.

Как сообщает ЕЭК, в 2018 году объем мирового рынка лекарственных средств составил 1,174 млрд долларов США. Доля рынка ЕАЭС в мировом составляет 2,6%.

Дальнейший рост мирового рынка до 2021 года прогнозируется в районе 5% ежегодно. Лидирующие позиции на рынке занимают такие страны, как США, Япония, Германия, Швейцария и Великобритания.

На территории государств-членов ЕАЭС в 2018 году было произведено фармацевтической продукции всего на 9 243 млн долл. США, при этом на Российскую Федерацию от всего объема приходится 90,8%, на Республику Беларусь – 6,5%, Республику Казахстан – 2,4%, Республику Армения – 0,2%, Кыргызскую Республику – 0,04%.

Наиболее активно развивается фармацевтическая отрасль Армении. Остальные страны последние три года показывают медленный устойчивый рост производства в денежном отношении в среднем на 2-4% в год.

Об устойчивом развитии фармотрасли Союза свидетельствует, в том числе, снижение объемов импорта из третьих стран в 2018 году, а также увеличение товарооборота во взаимной торговле.

Основными партнерами стран Союза во внешней торговле стали США, Германия, Швейцария, Франция, Индия, Италия, а также Грузия, Таджикистан и Узбекистан.

Департамент промышленной политики Комиссии проводит на регулярной основе мониторинг состояния рынка производства фармацевтической продукции как сектора, приоритетного для промышленного сотрудничества.